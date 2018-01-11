У Тернополі патрульні виявили чоловіка, який перебуває у розшуку за несплату аліментів.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, підозрілого громадянина інспектори помітили на вул. Орлика сьогодні близько 4 год ранку.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що 33-річний тернополянин є злісним неплатником аліментів і перебуває у розшуку.

Патрульні доправили громадянина до відділку поліції.