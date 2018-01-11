У Тернополі патрульні виявили чоловіка, який перебуває у розшуку за несплату аліментів
12:20, 11 січня 2018Тернопіль
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фото УНІАН
У Тернополі патрульні виявили чоловіка, який перебуває у розшуку за несплату аліментів.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, підозрілого громадянина інспектори помітили на вул. Орлика сьогодні близько 4 год ранку.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що 33-річний тернополянин є злісним неплатником аліментів і перебуває у розшуку.
Патрульні доправили громадянина до відділку поліції.
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