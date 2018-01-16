Тернополянин через погрозу вбивством звернувся за допомогою до патрульних
10:28, 16 січня 2018Тернопіль
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Заявник вказав на двох чоловіків, в одного з яких на поясі була кобура з предметом схожим на пістолет.
фото УНІАН
Тернополянин через погрозу вбивством звернувся за допомогою до патрульних.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, чоловік близько 21 год покликав патрульних і розповів, що невідомі особи в масках і з пістолетом погрожують йому фізичною розправою та вбивством у центрі міста на вул. Руській.
Заявник вказав на двох чоловіків, в одного з яких на поясі була кобура з предметом схожим на пістолет.
Інспектори підійшли до них, щоб встановити особи. Юнаки причину конфлікту із заявником пояснити не змогли.
18-річного та 22-річного громадянина патрульні доставили до відділку поліції і передали слідчому.
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