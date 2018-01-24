У Тернопільській обласній дитячій лікарні за 8 мільйонів облаштують гематологічне відділення

У Тернопільській обласній дитячій лікарні за 8 млн грн облаштують гематологічне відділення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова ТОДА Степан Барна, перебуваючи в обласній дитячій лікарні.

Він зауважив, що на території області проживає більше 100 онкохворих дітей.

«Тому створення онкологічного та гематологічного відділення на базі Тернопільської обласної дитячої лікарні сьогодні – нагальна потреба. Ми маємо докласти максимальних зусиль для того, щоб хворі дітки були забезпечені належним лікуванням у повному обсязі. На даний момент надання медичних послуг третинного рівня, пов’язане з лікуванням дітей на онкологію та гематологію, здійснюється міською дитячою лікарнею. Утім, вона не має достатньо можливостей, щоб забезпечити повноцінне лікування», – пояснив необхідність створення гематологічного відділення в обласній дитячій лікарні Барна.

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За його словами, з Державного фонду регіонального розвитку на ці цілі заплановано виділити 8 млн грн.

«Сьогодні ми щиро радіємо, що завдяки суттєвій підтримці держави, яка виділяє для нашої області вже третій рік поспіль значне фінансування, ми маємо таку можливість», – підкреслив Барна.

Він також відзначив, що 2018 рік буде визначальним з точки зору підтримки обласної дитячої лікарні.

«З медичної субвенції на 2018 рік ми передбачили фінансування на придбання медикаментів на суму майже 8 млн грн, тобто сьогодні, будучи в дитячій лікарні, ми могли зайти у будь-яке відділення і перепитати батьків, чи вони отримують безкоштовні ліки. І взагалі це унікальний медзаклад, тому що більше 15 тис. дітей щороку проходить тут стаціонарне лікування і майже 50 тис. дітей отримують медичні консультації. Ми й надалі будемо підтримувати цю лікарню і сподіваюся, що проект з відкриття гематологічного відділення нам вдасться реалізувати ще цього року», – підсумував голова ОДА.