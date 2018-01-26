У Тернополі затримали таксиста, який возив в автомобілі трилітрову банку з марихуаною
11:06, 26 січня 2018Тернопіль
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Водій автомобіля розповів, що не знає, кому належить банка, і пояснив, що її, найімовірніше, залишили пасажири.
Фото Управління патрульної поліції Тернопільської області
У Тернополі патрульні затримали таксиста, який возив в автомобілі трилітрову банку з подрібненою марихуаною.
Як повідомили УНІАН в Управлінні патрульної поліції Тернопільської області, автомобіль таксі зупинили 25 січня близько 2-ї години ночі на вулиці Бережанській.
При поверхневій перевірці транспортного засобу інспектори виявили пакет з трилітровою банкою, у якій була подрібнена речовина зеленого кольору, схожа на канабіс.
Водій автомобіля розповів, що не знає, кому належить банка. Він пояснив, що її, найімовірніше, залишили пасажири.
Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
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