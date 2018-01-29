Байковецька ОТГ на Тернопільщині отримала комунальну техніку на 645 тисяч гривень (фото)

Ключі від техніки керівнику громади вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Байковецька ОТГ на Тернопільщині отримала комунальну техніку на 645 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, трактор, косарку, відвал комунальний, причіп тракторний та машину для посипання доріг піском придбали за рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ.

Ключі від техніки керівнику громади вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Приємно, що ви стали рупором децентралізації в Україні. І приємно, що спільні кроки, які ми зробили протягом останніх двох років, дали конкретний результат. Ми сьогодні бачимо очевидні зміни в селах, які об’єдналися в громади, які взяли на себе відповідальність за здійснення господарської діяльності і самі приймають рішення на що спрямовувати свої ресурсу. Водночас, мені приємно констатувати той факт, що держава не залишається осторонь цих процесів, а бере в них активну участь», – зазначив під час виступу Барна.

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Він також наголосив, що зміни до законодавства, які ініціювали Президент України Петро Порошенко, а також Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, стали вагомими важелями для отримання надходжень до місцевих бюджетів. Зокрема, в частині того, що 60% податку на доходи фізичних осіб та 100% орендної сплати за землю залишаються у громаді.

«До об’єднання бюджет громади складав 5 млн грн, а сьогодні у вас затвердили на 2018 рік загальний бюджет майже 70 млн грн і це є конкретна зміна, коли ви самі визначаєте ефективність використання коштів. І найважливіше, що ми не прийшли до вас з порожніми руками, бо вже два роки поспіль держава підтримує і надалі підтримуватиме кроки по децентралізації», – підкреслив голова ОДА.

Загалом в Тернопільській області є 40 об’єднаних територіальних громад.