Жителька Тернопільщини через шахраїв втратила 40 тисяч гривень

Жінка стала жертвою класичного обману з нібито виграшем автомобіля.

Жителька Тернопільщини через шахраїв втратила 40 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 63-річна жителька Кременця отримала повідомлення, що виграла автомобіль «Форд Куга».

В смс було вказано номер телефону, за яким можна дізнатися про деталі. Зателефонувавши, пенсіонерка почула, що їй залишилося сплатити лише 40 тис. грн комісій та зборів за послугу доставки.

Жінка перерахувала на вказаний їй рахунок обумовлену суму.

Коли ж зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, звернулася в поліцію.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.