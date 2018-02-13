У Тернополі госпіталізували пасажира припаркованого авто, в яке в’їхав нетверезий водій

Обставини аварії з’ясовує слідчий.

У Тернополі госпіталізували пасажира припаркованого авто, в яке в’їхав нетверезий водій. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, в припаркований автомобіль Mercedes-Benz на пр. Злуки в’їхав нетверезий 19-річний водій Daewoo Lanos. У Mercedesі перебув водій та пасажир. Останнього із тілесними ушкодженнями забрала швидка. Патрульні, які прибули на місце ДТП, помітили у винуватця аварії ознаки алкогольного сп’яніння. Результат тесту – 1,22 проміле. Обставини аварії з’ясовує слідчий.

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