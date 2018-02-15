На Тернопільщині рятувальники витягли з кювету "швидку" та легківку (фото)

В обох випадках рятувальни відбуксирували автомобілі з кювету на проїжджу частину дороги.

На Тернопільщині рятувальники за добу витягували з кювету швидку та легківку.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 14 лютого о 19.36 на пункт зв’язку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління надійшло повідомлення про те, що в Збаражі на вул. М. Рильського карета швидкої допомоги, що поверталася з виклику, в наслідок несприятливих погодніх умов з’їхала у кювет. В автомобілі перебували фельдшер та водій.

А о 23.34 до збаразьких рятувальників надійшло повідомлення про те, що між селами Стриївка та Киданці Збаразького району водій автомобіля «Citroen Jumpy», в якому перебувало 2 особи, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб опинився в кюветі.

В обох випадках для надання допомоги залучався черговий караул ДПРЧ-4. Рятувальниками проведено відбуксирування автомобілів з кювету на проїжджу частину дороги.