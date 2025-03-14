Туристів закликають не носити карти-ключі від номерів разом зі смартфоном та іншими предметами.

Туристи нерідко потрапляють у неприємну ситуацію в готелях, коли пластиковий ключ-картка не спрацьовує і вони не можуть потрапити у свій номер. Однак правда в тому, що мандрівники самі винні в цьому, хоч і ненавмисно.

Як пояснив у коментарі Daily Express керуючий директор туристичної компанії Club Med Ніколас Бреш, багато людей просто не знають про поширену помилку, через яку карти-ключі від готельних номерів деактивуються.

"Карти-ключі від готелів зберігають інформацію про номери на магнітній смузі, яка може деактивуватися під час впливу сильних магнітних полів. Картка розмагнічується, коли магнітне поле порушує вирівнювання даних на смузі, фактично стираючи збережену інформацію і роблячи її непридатною для використання для входу до вашої кімнати. Це може статися під час прямого контакту з магнітом, наприклад, таким, який є в смартфонах", – пояснив він.

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У зв'язку з цим у Club Med закликали мандрівників не зберігати карти-ключі разом зі смартфонами або іншими повсякденними предметами. Наприклад, кредитні картки, застібки на гаманцях, чохли для телефонів або навіть чохли для AirPods містять магніти, які можуть деактивувати ключ.

Крім того, зазначили в компанії, вплив вологи або пролитих рідин, особливо під час занять у воді, також може завдати шкоди функціональності карт-ключів від готелів. Тому Club Med рекомендує зберігати ключ від номера окремо від мокрих рушників або купальників.

Перегрів – ще одна потенційна проблема, попереджає організація: "Зберігання ключ-карти під прямими сонячними променями, поруч з обігрівачем або всередині нагрітого автомобіля може призвести до розширення або деформації пластику, що може послабити його структуру.

Ще один аспект, на який слід зважати, – це пошкодження та зношення, оскільки "часте зчитування або надмірне тертя всередині вашого гаманця або кишені може поступово зношувати магнітну смугу вашого ключа-карти". Подряпини, скупчення бруду і навіть дрібний пісок також можуть перешкодити зчитувачу розпізнати карту.

Щоб усунути всі ці проблеми, деякі готелі поступово починають використовувати замість звичних карт-ключів цифрові браслети – безпечніший, зручніший і безпроблемніший спосіб отримати доступ до номера, а також зробити покупки, замовити напої і навіть оплатити спа-процедури, зазначили в Club Med.

Як повідомляв УНІАН, раніше соло-туристам дали шість "золотих" порад щодо безпеки в готелях.

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