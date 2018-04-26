Знайдений спосіб підробити електронний ключ до номерів найбільших готелів

Вразливі замки встановлені в тому числі в таких великих готельних мережах, як Sheraton, Radisson та Hyatt.

Співробітники великої компанії з кібербезпеки F-Secure виявили уразливість для злому мільйонів готельних номерів по всьому світу за допомогою створення майстер-ключа (електронної картки), який може відкрити двері.

Як повідомляє telegraph.co.uk, зокрема мова йде про готельні номери, обладнані електронними замками одного з найбільших у світі виробником замків Assa Abloy, підробивши які зловмисники могли б отримати доступ в будь-яку кімнату.

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Відзначається, що замки виробництва Assa Abloy встановлені в тому числі в таких великих готельних мережах, як Sheraton, Radisson та Hyatt.

Цікаво, що дослідження розпочалося більше десяти років тому, коли співробітник F-Secure виявив зникнення свого ноутбука з готельного номера під час конференції з безпеки. Тоді персонал готелю не виявив ознак злому і не було жодних доказів несанкціонованого доступу в номер. Саме цей випадок спонукав співробітників F-Secure до проведення досліджень з метою з'ясувати, чи можна обійти електронний замок, не залишаючи слідів.

Відзначається, що після успішного обходу електронної системи блокування представники F-Secure поінформували Assa Abloy про свої висновки і допомогли розробити програмні виправлення. Після цього готелям були запропоновані оновлення, проте досі не ясно, скільки з них встановили ці оновлення.

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Втім видання з посиланням на представників Assa Abloy зазначає, що, враховуючи давність виявлення проблеми, у нинішніх постояльців готелів немає серйозних приводів для занепокоєння. Адже програмне забезпечення Vision, що стало предметом дослідження, було розроблено 20 років тому і зараз його вже використовують не так багато готелів.

Крім того, наголошується, що оскільки навіть співробітникам компанії з кібербезпеки знадобилося близько 10 років, щоб розробити спосіб обходу електронного замку, навряд чи професійні хакери-злочинці будуть так сильно заморочуватися, щоб потрапити в номер готелю, а, швидше за все, направлять свої зусилля на більш прибуткові розробки.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, за підсумками 2017 року на першому місці в рейтингу кращих виявився напрочуд недорогий готель.