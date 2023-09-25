Нерідко заклади харчування в Італії включають в рахунки так звану плату за вхід, або ж "коперто".

Туристи, які бажають насолодитися місцевою кухнею в італійських ресторанах, повинні бути готові до непередбачених витрат в рахунках.

Як розповів журналіст британського видання Express, зокрема, нерідко заклади харчування в Італії включають в рахунки так звану плату за вхід, або ж "коперто". Це фіксована ціна за сервіровку столу, яка застосовується до кожної людини в групі відвідувачів. Зазвичай становить 1-3 євро з людини. Таким чином, група з трьох осіб має бути готова заплатити додаткові 9 євро за столик у ресторані.

Наприклад, за словами автора матеріалу, під час недавньої поїздки в Палермо в кожному ресторані їм подавали хліб на початку трапези, і нерідко саме для покриття його вартості використовується плата за вхід.

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"Якщо ви платите за їжу готівкою, важливо передбачити в бюджеті плату за вхід, яка зазвичай вказується як "coperto" внизу квитанції. У деяких ресторанах в меню входила плата за вхід, але так було не завжди", – пише журналіст.

Підтвердив це і британський експерт з подорожей Саймон Колдер: "У вартість вхідного квитка входять хліб і оливки. Ви можете не помітити цього дрібним шрифтом внизу меню".

При цьому наголошується, що плата за вхід часто буває вище в ресторанах в жвавих районах, ніж в менш туристичних місцях.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристка зробила попередження іншим мандрівникам після того, як їй був виписаний великий штраф за порушення одного важливого закону в Італії: в цій країні завжди необхідно компостувати проїзні на транспорт.

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