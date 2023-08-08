Експерт із сімейних подорожей радить батькам завжди мати при собі приємні дрібнички, якими можна було б задобрити дітей.

Туристична експертка зі США Коллін Келлі, яка веде шоу про сімейні подорожі, дала кілька корисних порад батькам, що вирушають в поїздку з дітьми.

Зокрема, у своєму новому відео в TikTok вона перерахувала список необхідних речей, які батькам варто взяти з собою в подорож.

В першу чергу вона рекомендувала заздалегідь підготуватися на випадок, якщо їхній авіарейс буде затриманий, адже часто в аеропорту просто може не бути потрібних речей, особливо якщо ви летите з маленькими дітьми.

"Візьміть додаткові підгузники, візьміть додаткові суміші, адже їх практично неможливо знайти в аеропорту в наші дні, тож це важливо. І, звичайно ж, грудне молоко, візьміть з собою побільше", – розповіла Келлі.

Крім того, вона звернула увагу на те, що крім того, щоб тримати малюків нагодованими і чистими, ще необхідно подбати про те, щоб вони не нудьгували і поводилися добре.

"Я завжди маю кілька маленьких сюрпризів в сумці, тому що їм може бути нудно, вони захочуть прогулятися навколо. Тож у мене завжди є "дрібнички за долар", тому що завжди веселіше, якщо у вас є подарунок. До того ж, так ви можете підкупити їх: вони отримають подарунок, якщо будуть добре поводитися протягом наступної години", – поділилася досвідом експерт.

Також вона радить тримати під рукою солодощі, наприклад, льодяники на паличці, які, хоч і не є здоровим харчуванням, але все ж можуть зберігатися досить довго і точно порадують дитину.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли, чому слід уникати покупок в аеропорту, якщо в цьому немає крайньої необхідності.

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