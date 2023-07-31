Період, коли пасажири вже пройшли перевірку на безпеку, але до оголошення посадки ще багато часу, в аеропортах називають "золотою годиною" – тоді вони найбільш уразливі до необдуманих покупок.

Багато туристів при подорожі на літаку найчастіше звертають увагу тільки на вартість авіаквитка. Проте така поїздка нерідко приховує чимало менш очевидних витрат.

Як пише The Telegraph, вартість дороги до аеропорту, плата за в'їзд на його територію, тариф за паркування, продукти харчування, товари duty free і багато інших витрат здатні звести нанівець всю економію на вартості безпосередньо авіаперельоту.

Тому пасажирів закликають максимально уникати покупок чогось в аеропорту, якщо в цьому немає крайньої необхідності.

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Їжа та напої

Меню яскраво освітлених мережевих ресторанів виглядає особливо спокусливим в очах мандрівників на тлі стресу, пов'язаного з проходженням контролю на безпеку та інших обов'язкових процедур в аеропорту. Причому з великою ймовірністю вони б ніколи не харчувалися б в аналогічних закладах в місті, тим більше за завищеними цінами – в аеропорту їжа і напої завжди дорожчі.

І аеропорти прекрасно знають про це – не дарма ж менеджери з маркетингу назвали "золотою годиною" період, коли пасажири вже пройшли перевірку на безпеку, але до оголошення посадки ще багато часу, тому вони просто тиняються терміналам, легко піддаючись на рекламу.

Додаткові послуги

Хтось може захотіти додатково упакувати свій багаж, а комусь в аеропорту різко може знадобитися якась дрібниця на кшталт подушки для подорожей, нових навушників або сонцезахисного крему. Але все це можна взяти з дому або ж придбати дешевше в місті напередодні вильоту. Дещо ж навпаки буде дешевше купити вже по місцю прибуття, як, наприклад, засоби з догляду за собою.

Зрозуміло, в деяких випадках магазини duty free дійсно є справжнім порятунком. Наприклад, якщо вам банально знадобиться пляшка води, яку заборонено проносити через контроль на безпеку, як і всі інші рідини об'ємом більше 100 мл. Також іноді там дійсно бувають вигідні пропозиції на алкоголь або косметику, але більшість витрат там все ж є абсолютно необов'язковими, і їм варто щосили чинити опір.

Чи можна пройти через аеропорт, нічого не витративши?

Щоб дістатися від входу в аеропорт до виходу на посадку, не витративши ні копійки, потрібні серйозне планування і витримка, а також чітке розуміння того, чи вам дійсно необхідні цей товар або ця послуга, або ж це просто "хотілка", від якої можна відмовитися або яку можна замінити чимось, узятим з собою з дому.

Наприклад, вам ніяк не вдасться відмовитися від транспортних витрат до аеропорту. Однак дорогу поїздку на таксі або трансфер від аеропорту/авіакомпанії в більшості випадків можна замінити дешевшим громадським транспортом.

Якщо ви плануєте робити покупки в мережевих магазинах або кафе, в яких діють різноманітні програми лояльності (бали, ваучери тощо), це також буде непоганим способом заощадити в аеропорту.

Порожню пляшку можна наповнити питною водою в спеціальних фонтанчиках в терміналі, проте змушені констатувати, що така розкіш є далеко не у всіх аеропортах. Що стосується їжі, то завжди можна прихопити з собою з дому бутерброд, яблуко, шоколадний батончик або будь-який інший дозволений для провезення в ручній поклажі снек.

До duty free радимо заходити тільки тоді, коли вам дійсно потрібен той чи інший товар. При цьому радимо заздалегідь вивчити, скільки він коштує в магазині за місцем вашого вибуття/прибуття, адже, всупереч розхожій думці, більшість товарів в магазинах в аеропорту насправді не коштують дешевше.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Європі протягом останніх років наполегливо намагаються пересадити мандрівників з літаків на потяги, оскільки перші залишають в атмосфері набагато більше шкідливих викидів.

Проте, як показало нещодавнє дослідження Greenpeace, літати на літаках як і раніше в рази дешевше, ніж їздити на поїздах. В результаті, незважаючи на те, що авіаперельоти виробляють більше парникових газів, ніж поїздки на поїзді, люди все одно частіше вибирають перше заради економії.

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