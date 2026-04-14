Досвідчений вантажник розповів, які валізи мають більше шансів пережити політ цілими і неушкодженими

Від правильного вибору валізи залежить збереження ваших речей.

Для більшості авіамандрівників здача багажу в аеропорту – це великий стрес, адже під час польоту з вашими речами може статися що завгодно, від втрати та крадіжки до пошкодження.

Однак правильно підібрана для подорожі валіза може вберегти ваші речі. Наприклад, раніше в Ryanair порадили туристам уникати валіз трьох кольорів, оскільки їх використовує занадто багато людей, а тому ризик переплутати свою з чужою в метушні різко зростає.

Крім того, експерти радять відмовлятися від занадто яскравих і модних валіз, оскільки вони є справжніми магнітами для злодіїв.

Тим часом, користувач Reddit на ім'я Адам, який назвав себе досвідченим вантажником в аеропорту, зазначив, що у одного типу валіз більше шансів пережити політ цілими і неушкодженими.

Щоб мінімізувати потенційні пошкодження багажу, він рекомендує валізу з "чотирма хорошими коліщатками, м'якою внутрішньою підкладкою та жорстким зовнішнім корпусом".

"Ми, як правило, рідше кидаємо такі сумки в багажний відсік літака (з коліщатками – ред.), а інші особливості допомагають зберегти ваші речі цілими і неушкодженими", – цитує чоловіка The Mirror.

При цьому колишній співробітник авіакомпанії додав, що валізи з жорстким корпусом варто вибирати тим пасажирам, які везуть щось крихке – це допоможе захистити такі речі.

