Унікальний мегаполіс в Азії визнали кулінарною столицею світу в 2026 році

Спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг, раніше визнаний містом світу з найбільшою кількістю хмарочосів, отримав новий титул – кулінарної столиці світу в 2026 році.

Щоб визначити найкращі місця у світі для гурманів, журнал Food & Wine опитав понад 400 шеф-кухарів, експертів з подорожей, авторів статей про їжу та подорожі, а також винних експертів з усього світу, щоб дізнатися про їхні найкращі кулінарні враження від подорожей.

Унікальний мегаполіс Гонконг, один із провідних світових фінансових центрів, посідає перше місце у списку завдяки тому, що, незважаючи на свою невелику географічну площу, він органічно поєднує давні китайські традиції з сучасними глобальними впливами. На одній вулиці голодний відвідувач може поласувати ретельно приготованими пельменями в жвавому дімсам-барі, а потім відправитися в ресторан, відзначений зіркою Мішлен, що спеціалізується на вишукано приготованій італійській кухні, зазначають автори рейтингу.

Саме це безпрецедентне розмаїття ресторанів створює відчуття, що Гонконг – це місце, яке запам'ятається на все життя, і куди хочеться повертатися знову і знову. Культура вуличної їжі процвітає на нічних ринках міста, де кантонські, сичуаньські та міжнародні продавці пропонують ідеально приготовані вонтони з локшиною та рибні кульки.

Місто також розширює межі щодо напоїв, пропонуючи безалкогольні та слабоалкогольні коктейлі поряд з авторськими коктейлями, які подаються з найкращим краєвидом на гавань Вікторія. Тут безліч варіантів для денного та нічного життя, завдання лише в тому, що вибрати.

10 найкращих міст світу, де можна смачно поїсти та випити

  1. Гонконг.
  2. Лондон, Велика Британія.
  3. Токіо, Японія.
  4. Мехіко, Мексика.
  5. Бангкок, Таїланд.
  6. Ліма, Перу.
  7. Барселона, Іспанія.
  8. Париж, Франція.
  9. Копенгаген, Данія.
  10. Стамбул, Туреччина.

