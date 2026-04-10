Унікальний мегаполіс в Азії визнали кулінарною столицею світу в 2026 році

Спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг, раніше визнаний містом світу з найбільшою кількістю хмарочосів, отримав новий титул – кулінарної столиці світу в 2026 році.
Чому Гонконг став найкращим містом для гурманів 2026
Щоб визначити найкращі місця у світі для гурманів, журнал Food & Wine опитав понад 400 шеф-кухарів, експертів з подорожей, авторів статей про їжу та подорожі, а також винних експертів з усього світу, щоб дізнатися про їхні найкращі кулінарні враження від подорожей.
Унікальний мегаполіс Гонконг, один із провідних світових фінансових центрів, посідає перше місце у списку завдяки тому, що, незважаючи на свою невелику географічну площу, він органічно поєднує давні китайські традиції з сучасними глобальними впливами. На одній вулиці голодний відвідувач може поласувати ретельно приготованими пельменями в жвавому дімсам-барі, а потім відправитися в ресторан, відзначений зіркою Мішлен, що спеціалізується на вишукано приготованій італійській кухні, зазначають автори рейтингу.
Саме це безпрецедентне розмаїття ресторанів створює відчуття, що Гонконг – це місце, яке запам'ятається на все життя, і куди хочеться повертатися знову і знову. Культура вуличної їжі процвітає на нічних ринках міста, де кантонські, сичуаньські та міжнародні продавці пропонують ідеально приготовані вонтони з локшиною та рибні кульки.
Місто також розширює межі щодо напоїв, пропонуючи безалкогольні та слабоалкогольні коктейлі поряд з авторськими коктейлями, які подаються з найкращим краєвидом на гавань Вікторія. Тут безліч варіантів для денного та нічного життя, завдання лише в тому, що вибрати.
10 найкращих міст світу, де можна смачно поїсти та випити
- Гонконг.
- Лондон, Велика Британія.
- Токіо, Японія.
- Мехіко, Мексика.
- Бангкок, Таїланд.
- Ліма, Перу.
- Барселона, Іспанія.
- Париж, Франція.
- Копенгаген, Данія.
- Стамбул, Туреччина.
Найкращі міста світу для гурманів у 2026 році
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше путівник "Мішлен" назвав найкращі гастрономічні напрямки для подорожей у 2026 році.
Також свій рейтинг "найсмачніших" міст світу склав журнал Condé Nast Traveller.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Що з'їсти і випити в Південній Кореї: 11 речей, які обов'язково варто спробувати
- Названо найкращі міста Італії для гурманів: які страви обов'язково варто спробувати
- Справжня екзотика: названо страви, які варто спробувати в Єгипті
