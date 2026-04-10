Унікальний мегаполіс в Азії визнали кулінарною столицею світу в 2026 році

Загалом до рейтингу найкращих місць для гурманів потрапили 10 міст по всьому світу.

Спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг, раніше визнаний містом світу з найбільшою кількістю хмарочосів, отримав новий титул – кулінарної столиці світу в 2026 році.

Чому Гонконг став найкращим містом для гурманів 2026

Щоб визначити найкращі місця у світі для гурманів, журнал Food & Wine опитав понад 400 шеф-кухарів, експертів з подорожей, авторів статей про їжу та подорожі, а також винних експертів з усього світу, щоб дізнатися про їхні найкращі кулінарні враження від подорожей.

Унікальний мегаполіс Гонконг, один із провідних світових фінансових центрів, посідає перше місце у списку завдяки тому, що, незважаючи на свою невелику географічну площу, він органічно поєднує давні китайські традиції з сучасними глобальними впливами. На одній вулиці голодний відвідувач може поласувати ретельно приготованими пельменями в жвавому дімсам-барі, а потім відправитися в ресторан, відзначений зіркою Мішлен, що спеціалізується на вишукано приготованій італійській кухні, зазначають автори рейтингу.

Саме це безпрецедентне розмаїття ресторанів створює відчуття, що Гонконг – це місце, яке запам'ятається на все життя, і куди хочеться повертатися знову і знову. Культура вуличної їжі процвітає на нічних ринках міста, де кантонські, сичуаньські та міжнародні продавці пропонують ідеально приготовані вонтони з локшиною та рибні кульки.

Місто також розширює межі щодо напоїв, пропонуючи безалкогольні та слабоалкогольні коктейлі поряд з авторськими коктейлями, які подаються з найкращим краєвидом на гавань Вікторія. Тут безліч варіантів для денного та нічного життя, завдання лише в тому, що вибрати.

10 найкращих міст світу, де можна смачно поїсти та випити

Найкращі міста світу для гурманів у 2026 році

