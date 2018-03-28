Авіакомпанія LOT запустила новий рейс зі Львова до Польщі

Рейс зі Львова до польського міста Ольштин буде виконуватися двічі на тиждень у вівторок і суботу в нічний час.

Польська авіакомпанія LOT Polish Airlines запустила рейс зі Львова до польського міста Ольштин, який розташований на півночі Польщі на річці Лина.

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Як повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького, цей рейс буде виконуватися двічі на тиждень у вівторок і суботу в нічний час.

Згідно з повідомленням, рейс відправлятиметься зі Львова о 01:40 і прибувати в міжнародний аеропорт Щитно-Шимани у 02:15. У зворотному напрямку літак буде відправлятися о 03:10 і прибувати до Львова о 05:35.

Наголошується, що ціна квитка в одну сторону стартує від 800 гривень.

За словами генерального директора аеропорту "Львів" Тетяни Романовської, напрямок до Ольштина ще треба розвивати.

"Я дуже вдячна їм за співпрацю. Ми розуміємо, що цей напрямок ще треба розвивати. На жаль, на першому рейсі прибуло тільки 33 пасажира, а на виліт був тільки 1 пасажир. Поки більше поляків їде до нас, ніж львів'яни знають про Ольштині", - цитує прес-служба Романовську.

Також вона закликала представників міст обмінятися заходами, які підвищили інтерес до цього напрямку. Приміром, провести прес-тури та продаж туристичних пакетів, які повинні додати інтересу до подорожей у Львів і Ольштин.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Львів" – найбільший на заході України аеропорт за пасажиропотоком і маршрутною мережею, яка складається з 27 напрямків (24 міжнародних і 3 внутрішніх).

У 2011 році аеропорт був реконструйований. У рамках реконструкції був побудований новий термінал загальною площею 48 тисяч квадратних метрів, а також реконструйована злітно-посадкова смуга. Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування суден класу "А", "В", "С", а також класу "D" (типу Boeing-767).

Авіакомпанія LOT Polish Airlines - національний перевізник Польщі, діє з 1929 року. Аеропорт, де базується парк авіакомпанії, - Варшава.