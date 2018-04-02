У Будапешті в аеропорту не розминулися два автобуси, є постраждалі (відео)

Аварія сталася одразу після того, як пасажири рейсу з Бухареста зійшли з трапу та сіли в автобус.

У Будапешті (Угорщина) в аеропорту зіткнулися два автобуси, які підвозили людей від літака.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, аварія сталася одразу після того, як пасажири рейсу з Бухареста зійшли з трапу та сіли в автобус. Як тільки вони зрушили з місця у бік будівлі аеропорту, в у них врізався інший автобус.

В результаті постраждало десятеро людей, двох із них через серйозні травми шпиталізували. За даними поліції, 8 травмованих - це громадяни Румунії. Хто винуватець аварії - встановлює слідство.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ізраїльському аеропорту зіткнулися два пасажирських літаки.