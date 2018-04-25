Авіакомпанія МАУ відновила регулярні рейси між Києвом і Копенгагеном

За умови раннього бронювання за 10-6 місяців до вильоту мінімальна ціна квитка в один бік становить близько 545 гривень.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) відновила прямі регулярні рейси за маршрутом Київ - Копенгаген (Данія), які було припинено наприкінці минулого року.

Як повідомила прес-служба МАУ, рейси виконуватимуться дев'ять разів на тиждень - найбільше в історії компанії.

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У повідомленні наголошується, що рейси виконуватимуться з вильотом з Києва об 11:30 і 21:05, а у зворотному напрямку - о 13:50 і 4:55, на літаках Boeing 737-800 і Boeing 737-900 з двома класами обслуговування - бізнес та економічним.

"Дуже приємно, що МАУ повертається до Копенгагена, причому вже в абсолютно новій якості. Наприкінці минулого року нам довелося зупинити польоти, оскільки робота в рамках моделі point-to-point не забезпечувала необхідного пасажиропотоку. Сьогодні пасажиропотік на цьому напрямку генеруватиметься завдяки мережевій моделі, і МАУ, як національний мережевий перевізник, забезпечуватиме не тільки сполучення між Україною і Данією, але також зручні стикування з мережею далекомагістральних маршрутів з Києва до Пекіна, Бангкока, Коломбо і Делі", - цитує прес-служба президента МАУ Юрія Мірошникова.

У прес-службі відзначили, що за умови раннього бронювання за 10-6 місяців до вильоту мінімальна ціна квитка в один бік з урахуванням усіх податків і зборів становить 545 гривень і 23 євро при вильоті з Києва і Копенгагена відповідно.

У МАУ прогнозують, що транзитний потік між Данією і третіми країнами через Київ перевищить 70 тис. пасажирів на рік.

Як повідомляв УНІАН, МАУ має намір істотно розширити географію польотів до 2022 року в міста України і зарубіжні країни.

Так, у 2019 році МАУ має намір відкрити нові рейси до Миколаєва, Гамбурга, Лісабона, Неаполя, Осло, Гомеля, Ашхабада, Ташкента, Ізміра, Шанхая. Ізмір хотіли відкрити у 2018 році, але не вдалося отримати дозвіл. У 2020 році - Ужгород, Дублін, Манчестер, Болонья, Гданськ, Бішкек, Кувейт, Майямі, Гуанчжоу. 2021 рік - Загреб, Варна, Таллінн, Сеул, і 2022 рік - Белград, Братислава, Бейрут, Шираз, Аддіс-Абеба, Чикаго.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".