В аеропортах Дубаю скасують перевірку на безпеку для транзитних пасажирів

Дубайські аеропорти збираються скасувати процедуру перевірки на безпеку для транзитних пасажирів.

Генеральне управління цивільної авіації ОАЕ отримало пропозицію скасувати перевірку на безпеку для транзитних пасажирів – таким чином, вони прямо з літака зможуть відправитися в магазини безмитної торгівлі та ресторани аеропорту.

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Як пояснив заступник генерального директора з операційних питань Генерального департаменту безпеки аеропортів Дубайської поліції полковник Хумума Аль Амері, пасажири будуть проходити попередню перевірку на безпеку в аеропортах відправлення, інформація про результати якої буде надходити в аеропорти ОАЕ, передає russianemirates.com.

Він зазначив, що більшість пасажирів – від 70 до 75% - слідують транзитом через ОАЕ – і нова ініціатива допоможе їм розслабитися і насолоджуватися шопінгом в аеропорту, а не нервувати на прикордонному контролі. В даний час очікується схвалення цієї пропозиції Управлінням цивільної авіації Дубаю.

«Пасажири витрачають досить багато часу в черзі, чекаючи проходження перевірки на безпеку, а потім біжать, щоб встигнути на інший рейс. Це час вони можуть витратити на здійснення покупок в duty free або сніданок в кафе аеропорту», - уточнив Аль Амері.

Він уточнив, що ініціатива стосується лише пасажирів, якіо прибувають з країн з високими стандартами безпеки.