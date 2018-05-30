У Києві відкрився "Книжковий арсенал" (відео)

Під приміщенням музею вже стоять величезні черги любителів книг.

Сьогодні В Києві відкрився один з найбільших форумів країни - "Книжковий арсенал".

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Під приміщенням музею вже стоять величезні черги любителів книг. У "Книжковому Арсеналі" беруть участь дві сотні українських письменників, гості з 30 країн світу. Стенди півтори сотні видавництв та мистецьких проектів вже встановлені.

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Він пройде з 30 травня по 3 червня.