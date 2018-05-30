У Києві відкрився "Книжковий арсенал" (відео)
20:11, 30 травня 2018Новини туризму
739 0
Під приміщенням музею вже стоять величезні черги любителів книг.
У столиці відкривається один з найбільших форумів країни - "Книжковий Арсенал"
Сьогодні В Києві відкрився один з найбільших форумів країни - "Книжковий арсенал".
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Під приміщенням музею вже стоять величезні черги любителів книг. У "Книжковому Арсеналі" беруть участь дві сотні українських письменників, гості з 30 країн світу. Стенди півтори сотні видавництв та мистецьких проектів вже встановлені.
Читайте такожКиїв увійшов до трійки найбільш дешевих великих міст світу
Він пройде з 30 травня по 3 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter