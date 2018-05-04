В Ужгороді відкрили ще одну міні-скульптурку: зараз у місті їх уже більше 30 (фото)

Відкриття міні-пам’ятника присвячене 130-річчю дендросаду, який заснував Іштван Лаудон.

В Ужгороді у сквері поблизу міської дитячої лікарні відкрили міні-пам’ятник відомому педагогу та досліднику природи, доктору Ужгородської католицької гімназії Іштвану Лаудону. Ця міні-скульптурка – вже 32 у місті.

Автор скульптурки – Михайло Колодко. Відкриття міні-пам’ятника присвячене 130-річчю дендросаду, який заснував Іштван Лаудон. Колись тут було близько 100 екзотів, парк вважався одним із найкращих в Австро-Угорській імперії.

Відкрили міні-пам’ятник мер Ужгорода Богдан Андріїв та скульптор, автор усіх ужгородських міні-скульптурок Михайло Колодко.

«Тут унікальні дерева, які Лаудон привозив зі своїх подорожей світом. Саме тут була висаджена перша в Ужгороді та на Закарпатті магнолія та перше дерево гінкго білоба. Сад зараз є значно меншим, ніж був колись, проте він залишається унікальним не тільки для Закарпаття і України, а й для всієї Європи. Дендросад може похвалитися справжніми екзотами. Це ще один унікальний туристичний об’єкт. Міні-скульптурка чудово його доповнила», – розповідає туризмознавець Федір Шандор.

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До встановлення міні-скульптурки та облаштування дендросаду Лаудона долучився Уряд Угорщини, до якого з такою пропозицією звернувся колектив міської дитячої лікарні. «Ми радо відгукуємося на такі пропозиції. Це – унікальний об’єкт, який потрібно зберігати. Зараз тут можуть відпочивати як туристи, так і містяни», – зазначив під час церемонії відкриття скульптурки уповноважений уряду Угорщини Іштван Грежа.

«Цього року ми досадили кілька дерев, яких не вистачало дендросаду. Тобто, ці види росли тут раніше, потім площа саду зменшувалася, не всі дерева збереглися. Будемо доглядати за садом і надалі», – зазначив головний лікар Ужгородської міської дитячої лікарні Ігор Рошко.

Довідка:

Іштван Лаудон (1862-1924) мав філологічну освіту, однак дуже захоплювався природознавством. Зі своїх закордонних подорожей та наукових експедицій привозив на Закарпаття різноманітний ботанічний матеріал – насіння рослин, гербарій. Частина гербарних листів, що зробив натураліст, зберігається в фондах Закарпатського краєзнавчого музею та у гербарії біологічного факультету Ужгородського національного університету. Більшість привезених із собою рослин Іштван Лаудон висаджував у себе у саду, зараз це дендросад поблизу Ужгородської міської дитячої лікарні, який має назву Сад Лаудона. Тут багато екзотів: тис ягідний, кипарис болотний, криптомерія японська, також тут росте найстаріше в Ужгороді дерево гінкго білоба.