60% українців планують подорожі самостійно та витрачають на відпочинок вдвічі менше світового рівня - дослідження

Кожен третій українець подорожує наодинці, кожен другий - у компанії родичів або друзів.

Українці подорожують вдвічі менше європейців, але планують у найближчі два роки збільшити кількість поїздок за кордон майже у два рази.

Про це свідчать результати глобального дослідження Visa Global Travel Intentions Study 2017, у якому взяли участь мандрівники з 27 країн.

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Ключові тенденції серед українських мандрівників:

• Українці здійснюють в середньому 1,2 поїздки на рік – у 2 рази менше глобального рівня (2,5), і подорожують по 8 днів, як і середньостатистичний глобальний турист.

• 28% подорожують наодинці, що трохи більше, ніж у Європі (27%) і в середньому по світу (24%).

• Українці частіше їздять у відпустку (1,2 поїздки), ніж у ділові поїздки (0,6 поїздки).

• 40% українських мандрівників купують пакетні тури, а 60% - планують поїздки самостійно або купують у туристичних агентствах тільки частину послуг.

• Топ-напрямки серед українців: Туреччина, Росія, Польща, Єгипет і Болгарія.

• Українці подорожують бюджетно. Згідно з отриманими даними, у середньому громадяни України витрачають за поїздку 979 доларів США, що майже вдвічі менше середньої суми по всьому світу – 1 793 долари США.

• Найчастіше українці вирушають у заплановану щорічну відпустку або на канікули – 33%.

• 83% мандрівників з України для планування поїздки шукають інформацію онлайн, а бронюють онлайн лише 56%, решта 44% – все ж здійснюють покупки офлайн.

• Банківськими картками на етапі планування подорожі користуються 63% українців, а під час самої поїздки – тільки 25%. Банкоматами під час поїздки користуються лише 5% українців, серед європейців цей показник становить 17%. При цьому 36% українців бажають користуватися новими платіжними технологіями.

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Ключові світові тенденції, виявлені Visa Global Travel Intentions Study 2017:

• Поїздки стають коротшими: їхня середня тривалість складає 8 ночей - на 2 ночі менше, ніж у 2013 році.

• Одна поїздка - одна країна: лише 11% від загальної кількості туристів мають на меті відвідування двох і більше країн.

• Японія, США і Австралія є найбільш відвідуваними країнами: Японія стала найпопулярнішим напрямком для туристів за останні два роки, обігнавши Сполучені Штати. При цьому респонденти з Азіатсько-Тихоокеанського регіону обирають подорожі у своєму регіоні та найчастіше вибирають Японію, тоді як більшість туристів з США віддають перевагу континентальній Європі, Мексиці, Канаді та Японії.

• Технології допомагають мандрівникам краще орієнтуватися за кордоном: 88% опитаних мають доступ в Інтернет, коли подорожують за кордоном. 44% використовують програми для пошуку попутників, щоб заощадити.

• Онлайн-сервіси для навігації і планування подорожей набирають все більшої популярності: за останні два роки ними скористалося 83% туристів (у порівнянні з 78% за результатами дослідження 2015 року).

• Витрати на одну поїздку: в середньому туристи витрачають 1 793 долари США за поїздку на людину, при цьому більше половини мандрівників беруть з собою готівкою 778 доларів США. У Топ-5 лідерів за цим показником входять Саудівська Аравія (5 333 долари США), Кувейт (3 143 долари США), КНР (2 988 доларів США), Австралія (2 745 доларів США) і ОАЕ (2 722 долари США).

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• Незважаючи на зручність використання картки в подорожах, 77% все ще віддають перевагу готівці при здійсненні покупок. При цьому банківськими картками на етапі планування поїздки користуються 65% мандрівників у Європі та 75% – в середньому по світу. Тільки кожен десятий турист користується банкоматом для зняття готівки за кордоном, 72% мандрівників міняють валюту заздалегідь. Майже кожен п'ятий мандрівник не наважується користуватися банкоматом, оскільки хвилюється за збереження своїх коштів. Водночас у 87% респондентів залишається готівка у місцевій валюті після поїздки за кордон, але тільки 29% конвертують її назад у свою валюту. В середньому сума невитрачених коштів за одну поїздку складає 123 долари США.

Прогнози та плани на наступні два роки:

• Більше поїздок за кордон: люди по всьому світу планують в майбутньому більше подорожувати. За останні два роки в середньому люди здійснювали 2,5 поїздки на рік, а в наступні два роки середній показник складе 2,7 подорожей на рік. Українці планують подорожувати 2,1 разів у рік.

• Очікується, що туристи будуть витрачати більше під час поїздок: середній показник по світу виросте на 36,25% - з 1 793 до 2 443 доларів США. Особливо істотно, майже в 1,5 рази (45,68%), планують збільшити свої витрати туристи з Азіатсько-Тихоокеанського регіону - з 1 677 до 2 443 доларів США, у той час як витрати європейських мандрівників виростуть «всього» на 20%, з 1 174 до 1 409 доларів США.

• Витрати туристів із Саудівської Аравії, які зараз є лідерами за витратами протягом однієї поїздки, в найближчому майбутньому скоротяться приблизно на 10% - з 5 333 до 4 800 доларів США. Очікується, що витрати українців теж скоротяться - мандрівники будуть витрачати у поїздках на 7% менше.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше в Державній прикордонній службі України повідомили про зростання кількості безвізових поїздок українців до країн Європейського союзу.