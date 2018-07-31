Румунська авіакомпанія з 1 вересня запустить рейс за маршрутом Одеса – Бухарест

Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень: по середах, п'ятницях і неділях.

Румунський національний авіаперевізник TAROM почне виконувати прямі рейси маршрутом Одеса - Бухарест (Румунія) - Одеса з 1 вересня 2018 року, повідомили в прес-службі міжнародного аеропорту "Одеса".

Відзначається, що рейси будуть виконуватися тричі на тиждень: по середах, п'ятницях і неділях.

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Виліт з міжнародного аеропорту Бухареста їм. Коанди - о 01:10, з міжнародного аеропорту "Одеса" - о 04:15 за місцевим часом. Авіакомпанія планує використовувати на рейсі сучасні турбогвинтові літаки ATR 42/72.

Як уточнили в прес-службі, в міжнародному аеропорту Бухареста ім. Анрі Коанди пасажирам доступні стикувальні рейси за більш ніж 30 маршрутами країнами Європи, Середнього Сходу та Африки, а також 10 напрямків внутрішніх рейсів.

Відзначається, що квитки на рейс вже можна придбати в туристичних агентствах міста.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

За підсумками 2017 року аеропорт "Одеса" збільшив пасажиропотік у порівнянні з 2016 роком на 18,3% до 1,23 млн осіб.