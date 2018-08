Пасажирів Ryanair поспіхом евакуювали з літака після займання телефону (відео)

Наляканих пасажирів літака компанії Ryanair в Барселоні евакуювали з борту після займання в його салоні мобільного телефону.

Як повідомляє Independent, літак Boeing 737 перебував на землі, готуючись здійснити короткий переліт на острів Івіса. Телефон одного з пасажирів спалахнув, коли заряджався від портативного акумулятора.

Один з пасажирів виклав відео з палаючим в салоні телефоном в Instagram. У соцмережах також з'явилося відео, на якому пасажири літака спішно полишають його за допомогою надувного аварійного трапу.

Як повідомили в авіакомпаніъ Ryanair, усі пасажири успішно залишили літак.

Here you can find the pics of the mobile phone and power bank that caused the #evacuation on #ryanair flight yesterday at Barcelona Airport. Caution awareness needs to be raising regarding #lithiumbattery#cabincrew#flightattendant#azafata#aeromoza#TCP#dangerousgoodspic.twitter.com/7GRA0OSz3d