Від вечері у небі до сніданку з жирафами: топ-5 незвичних ресторанів світу (відео)
Для багатьох подібні заклади спочатку здаються досить дивними, проте на кожен товар знайдеться свій покупець.
Dinner in the Sky
Проект Dinner in the Sky був придуманий в Бельгії і являє собою підвішений ресторан. На сьогодні Dinner in the Sky діє в 45 країнах по всьому світу. Ресторан-платформа піднімається в небо на 50 метрів за допомогою підйомного крана. Всі гості ресторану пристібаються ременями безпеки, стіл розрахований на 22 людини.
Середня ціна вечері обійдеться близько $289 з людини.
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The Labassin Waterfall
Єдиний в світі ресторан з власним водоспадом знаходиться у філіппінському місті Сан Пабло Сіті. У цьому закладі столи і лавочки для гостей знаходяться просто у воді. Гості можуть скуштувати страви національної кухні, зануривши ноги в кристально чисту воду водоспаду. Водоспад виступає натуральним кондиціонером в умовах спекотного тропічного клімату.
Середня ціна обіду (шведський стіл) обійдеться близько $50 з людини.
Giraffe Manor
Жирафи, які заглядають у вікно - традиційна картина ранку в кенійському бутік-готелі Giraffe Manor. Заклад знаходиться в передмісті столиці Кенії, Найробі. Щоранку жирафи складають компанію гостям готелю під час сніданку. Відвідувачам видають спеціальні мішечки з кормом, а тварини на знак вдячності цілують годувальників.
Вартість проживання в готелі стартує від $485 за добу. В ціну входить харчування, напої, трансфер, послуги пральні, вхідні квитки в Giraffe Centre.
Prison Of Fire
У Китаї в ресторані Prison Of Fire можна відчути всі принади тюремного життя. У цьому закладі кожен столик знаходиться за гратами, через які офіціант передає їжу.
Вартість вечері на двох обійдеться близько $90. Девіз ресторану – цінуй свою свободу і тримайся подалі від злочинів.
Dick’s Last Resort
Мережа ресторанів в США де фішкою є - неохайність і грубіянство. У цьому ресторані стоять столики як для пікніка і немає скатертин. Гостям надаються слюнявчики і великі паперові ковпаки, які вони повинні носити протягом усієї вечері. На столах немає серветок - як правило, офіціанти кидаються ними у відвідувачів ресторану.
Середня ціна чека на одну людину близько $70.