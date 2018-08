Від вечері у небі до сніданку з жирафами: топ-5 незвичних ресторанів світу (відео)

Невід'ємна частина будь-якої подорожі – відвідування ресторанів і кафе. У прагненні залучити туристів, власники ресторанів пропонують клієнтам самі найнесподіваніші варіанти.

Для багатьох подібні заклади спочатку здаються досить дивними, проте на кожен товар знайдеться свій покупець.

Dinner in the Sky

Проект Dinner in the Sky був придуманий в Бельгії і являє собою підвішений ресторан. На сьогодні Dinner in the Sky діє в 45 країнах по всьому світу. Ресторан-платформа піднімається в небо на 50 метрів за допомогою підйомного крана. Всі гості ресторану пристібаються ременями безпеки, стіл розрахований на 22 людини.

Середня ціна вечері обійдеться близько $289 з людини.

Читайте такожНетипова Туреччина: країна чотирьох морів, унікального колориту і «сексу на пляжі»

The Labassin Waterfall

Єдиний в світі ресторан з власним водоспадом знаходиться у філіппінському місті Сан Пабло Сіті. У цьому закладі столи і лавочки для гостей знаходяться просто у воді. Гості можуть скуштувати страви національної кухні, зануривши ноги в кристально чисту воду водоспаду. Водоспад виступає натуральним кондиціонером в умовах спекотного тропічного клімату.

Середня ціна обіду (шведський стіл) обійдеться близько $50 з людини.

Giraffe Manor

Жирафи, які заглядають у вікно - традиційна картина ранку в кенійському бутік-готелі Giraffe Manor. Заклад знаходиться в передмісті столиці Кенії, Найробі. Щоранку жирафи складають компанію гостям готелю під час сніданку. Відвідувачам видають спеціальні мішечки з кормом, а тварини на знак вдячності цілують годувальників.

Вартість проживання в готелі стартує від $485 за добу. В ціну входить харчування, напої, трансфер, послуги пральні, вхідні квитки в Giraffe Centre.

Prison Of Fire

У Китаї в ресторані Prison Of Fire можна відчути всі принади тюремного життя. У цьому закладі кожен столик знаходиться за гратами, через які офіціант передає їжу.

Вартість вечері на двох обійдеться близько $90. Девіз ресторану – цінуй свою свободу і тримайся подалі від злочинів.

Dick’s Last Resort

Мережа ресторанів в США де фішкою є - неохайність і грубіянство. У цьому ресторані стоять столики як для пікніка і немає скатертин. Гостям надаються слюнявчики і великі паперові ковпаки, які вони повинні носити протягом усієї вечері. На столах немає серветок - як правило, офіціанти кидаються ними у відвідувачів ресторану.

Середня ціна чека на одну людину близько $70.