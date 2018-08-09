У скандальній рекламі для туристів Вільнюс представили як "європейську точку G" (фото, відео)
У Литві стартувала рекламна кампанія, де Вільнюс представлений як "Європейська точка G".
Як передає Delfi, основна ідея запущеної в четвер онлайн-реклами Go Vilnius в Лондоні і Берліні полягає в тому, що Вільнюс - це невідкрита європейська скарбниця, знайти яку - одне задоволення.
У рекламі англійською мовою говориться: "Вільнюс - це точка G Європи. Ніхто не знає, де вона, але коли її знаходять, це приголомшливо". На плакатах - фотографія дівчини, яка стискає простирадло-карту в тому місці, де повинен бути Вільнюс.
Під час кампанії оголошення в інтернеті й відео-кліпи будуть давати посилання на спеціально створений інтернет-сайт.
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На цьому сайті з метою збереження уваги відвідувачів і спонукання їх познайомитися з Вільнюсом будуть запрошувати зіграти в спеціальну гру: їм задаватимуть кілька питань, а за результатами відповідей буде запропонована карта пам'яток Вільнюса, адаптована для кожного конкретного відвідувача.
Раніше уряд просив мерію Вільнюса відкласти початок рекламної кампанії до завершення майбутнього у вересні візиту папи Римського Франциска.
Литовська католицька церква критикувала рекламу, як таку, що зміцнює імідж міста для секс-туризму.
Рекламне агентство Go Vilnius стверджує, що використовуючи гру слів і метафори, представляє столицю Литви як місто, що приносить задоволення, а реклама не є вульгарною.