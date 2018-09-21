У Києві біля Арки дружби народів з'явилася міні-скульптура слона (фото)

В рамках проекту "Шукай" вже встановлено дев'ять бронзових символів столиці.

Проект "Шукай" встановив у Києві біля Арки дружби народів дев'яту міні-скульптуру - слона.

"Шукай" - це туристичний проект, який показує символи Києва у вигляді маленьких бронзових мініатюр, які потрібно відшукати.

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Нову скульптуру представила куратор проекту Юлія Бевзенко.

Вона написала, що слоненя - це копія фонтану, створеного архітектором Михайлом Фроловим в 30-х роках ХХ століття. Він стояв на місці, де був літній Купецький клуб. З його хобота бив струмінь заввишки 6 метрів. Фонтан прибрали в 70-х роках.

Організатори проекту зазначили, що "присвячують Слоника всім нашим батькам-киянам та їхнім батькам, які пам'ятають про слоника і про кращі роки свого життя".

В рамках проекту "Шукай" вже встановлено вісім бронзових символів столиці.