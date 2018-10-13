У Естонії висунули підозри п'яти турфірмам за продаж путівок до Криму (відео)

Зазначимо, естонські турфірми роками продавали путівки до Криму, ігноруючи європейський закон.

Державна прокуратура Естонії порушила кримінальну справу стосовно кількох естонських турфірм, яких підозрюють в організації туристичних поїздок на окуповану Росією територію України.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Postimees.

"Державна прокуратура підтверджує, що у вівторок в офісах п'яти турфірм були проведені обшуки в зв'язку з підозрою, що фірми могли організувати туристичні поїздки в окуповані Росією Крим і Севастополь, куди, відповідно до рішення Європейського союзу про санкції, заборонено організовувати турпоїздки і надавати там туристичні послуги", - повідомив прес-секретар Держпрокуратури Каарель Каллас.

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"У зв'язку з тим, що Російська Федерація порушила територіальну цілісність України, Європейський союз в 2014 році ввів санкції на надання послуг на анексованих територіях. У цей список включено також заборона на надання туристичних послуг - поїздок в Крим і Севастополь. Цей захід введений спільно всіма країнами ЄС і спрямований на те, щоб дати чіткий сигнал про те, що жодна країна ЄС не визнає незаконною анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією", - підкреслив Каллас.

За його словами, початкові підозри в зв'язку з цим висунуті п'яти особам, яких допитали і потім відпустили на свободу. Прокуратура не прагне взяття будь-кого з них під варту, додав Каллас.

Естонські турфірми роками продавали путівки до Криму, ігноруючи європейський закон.