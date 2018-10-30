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В Індії звели найвищу статую в світі (фото, відео)

15:45, 30 жовтня 2018
Новини туризму
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REUTERS

Монумент вищий, ніж статуя Христа в Бразилії (38 м) і статуя Свободи в США (93 м), його висота становить 182 м.

REUTERS

Статую встановили на честь Валлабхаі Пателя, послідовника Махатми Ганді, якому приписують об'єднання штатів Індії у спільну державу.

REUTERS

Статуя – улюблене дітище прем'єра Індії, Нарендри Моді. Її звели за п'ять років. Проект критикують за високу вартість – $430 млн.

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Теги: #Індія#статуя