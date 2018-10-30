В Індії звели найвищу статую в світі (фото, відео)
15:45, 30 жовтня 2018Новини туризму
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Вона отримала назву статуя Єдності.
REUTERS
В індійському штаті Гуджарат побудували найвищу статую в світі. Вона називається статуя Єдності.
Монумент вищий, ніж статуя Христа в Бразилії (38 м) і статуя Свободи в США (93 м), його висота становить 182 м.
REUTERS
Статую встановили на честь Валлабхаі Пателя, послідовника Махатми Ганді, якому приписують об'єднання штатів Індії у спільну державу.
REUTERS
Статуя – улюблене дітище прем'єра Індії, Нарендри Моді. Її звели за п'ять років. Проект критикують за високу вартість – $430 млн.
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