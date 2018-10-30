В Індії звели найвищу статую в світі (фото, відео)

В індійському штаті Гуджарат побудували найвищу статую в світі. Вона називається статуя Єдності.

Монумент вищий, ніж статуя Христа в Бразилії (38 м) і статуя Свободи в США (93 м), його висота становить 182 м.

Статую встановили на честь Валлабхаі Пателя, послідовника Махатми Ганді, якому приписують об'єднання штатів Індії у спільну державу.

Статуя – улюблене дітище прем'єра Індії, Нарендри Моді. Її звели за п'ять років. Проект критикують за високу вартість – $430 млн.