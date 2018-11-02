У Києві вандали вкрали міні-фігурку слоника з проекту "Шукай" (фото)

Проект «Шукай» - це київські символи у вигляді бронзових міні-фігурок, які встановлені по центру міста.

У Києві зникла 9-а міні-скульптура, яка була створена в рамках проекту «Шукай». Пропав слоник, який більше місяця простояв біля Арки дружби народів.

Про зникнення слоника стало відомо в п'ятницю, 2 жовтня. Про це повідомила автор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.

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«Друзі, три хвилини тому завдяки своїй підписниці я дізналася, що скульптуру «Київський слоник» вкрали. Я зв'язалася з партнером скульптури – аукціоном «Violity» і вони ухвалили рішення відновлювати скульптуру», — написала Юлія.

На фото видно, що фігурку спиляли. У коментарях під постом люди засуджують цей вчинок і не приховують своїх почуттів. Бевзенко пообіцяла тримати в курсі всіх, хто переживає за «малюка».

До речі, це не перший випадок вандалізму над міні-фігурками. Раніше одну зі скульптур проекту «Шукай» спіткала не надто весела доля. Через півроку після відкриття фігурку торта вандали зіпсували, а потім вона і зовсім зникла з вулиці. Пізніше символ Києва відреставрували і перенесли на нове місце.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня проект "Шукай" встановив у Києві біля Арки дружби народів дев'яту міні-скульптуру - слона. Слоненя - це копія фонтану, створеного архітектором Михайлом Фроловим в 30-х роках ХХ століття. Він стояв на місці, де був літній Купецький клуб. З його хобота бив струмінь заввишки 6 метрів. Фонтан прибрали в 70-х роках.