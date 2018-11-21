УЗ повідомила, коли розблокує продаж квитків на свята

З 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, які курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних і різдвяних свят.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» з 26 листопада почне продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня.

Читайте такожВ УЗ розробляють систему, яка допоможе пасажирам придбати дефіцитний квиток на поїзд

Як повідомили в прес-службі відомства, зараз у графік руху вносяться остаточні коригування, пов'язані з проведенням ремонту інфраструктури, запуском швидкісного експресу Київ-Пасажирський - Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а також враховуються пропозиції щодо оптимізації курсування пасажирського рухомого складу.

Відзначається, що з 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

Також, згідно з повідомленням, завершується робота з призначення додаткових поїздів, і вже з 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, які курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних і різдвяних свят.

У прес-службі компанії попросили вибачення у пасажирів за тимчасові незручності.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді «Укрзалізниця» обмежила продаж квитків на грудень через підготовку до запуску залізничного експреса "Київ - аеропорт "Бориспіль" і проведення ремонту інфраструктури.