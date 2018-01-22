У Швейцарії вісім туристів другий день сидять заблокованими в печері

Вісім швейцарських туристів з учорашнього дня заблоковані в печерах Хеллох в долині річки Муота у швейцарському кантоні Швіц. Про це повідомляє ЄвроПравда з посиланням на Swissinfo.

Читайте такожУ французьких Альпах через негоду застрягли 4 тисячі осіб, є загиблийТуристи планували провести дводенну спелеологічну екскурсію з ночівлею і виявилися відрізаними від зовнішнього світу несподіваним підйомом рівня підземних вод.

Ніхто з них не постраждав, з ними підтримується зв'язок, але вийти з печер вони поки не можуть.

В даний час група туристів-спелеологів у віці від 25 до 55 років, очолювана досвідченим провідником-професіоналом з числа місцевих жителів, знаходиться на території базового табору всередині печери, повінь їм не загрожує.

Розгортання рятувальних робіт взяли на себе співробітники місцевого відділення організації Speleo-Secours Schweiz. Проблема полягає в тому, що від місця нинішнього розташування туристів на поверхню веде і другий шлях, але ступінь його складності робить його непридатним для звичайних туристів, пройти цей маршрут можуть тільки справжні професіонали-спелеологи.

Тому заблокованій групі не залишається нічого іншого, як чекати спаду рівня води в печерах. Поки ніхто не може сказати, коли це станеться.