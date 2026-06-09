Пік відпусток: названо найкращі місця в Європі для відпочинку в липні 2026 року

Туристи стали більш вибагливими у виборі місця для наступної літньої відпустки.

Незважаючи на величезні натовпи та пекельну спеку, липень, як і раніше, залишається найпопулярнішим місяцем для літнього відпочинку, адже, по суті, це єдиний зручний час для відпустки серед сімейних туристів з дітьми та студентів на канікулах.

Як заявив у коментарі The Independent генеральний директор і співзасновник Hotel Planner Тім Хентшель, липень "як і раніше залишається одним із найпопулярніших місяців для подорожей, однак у 2026 році процес прийняття рішень став набагато виваженішим".

"Мандрівники більше не просто обирають найпопулярніші напрямки, вони зважують такі фактори, як комфорт, кількість туристів і загальне враження", – пояснив він.

Відео дня

При цьому, за його словами, Південна Європа все ще залишається головним напрямком для літнього відпочинку на континенті завдяки незмінно сонячному світлу та жвавій атмосфері пікового сезону. Проте багато мандрівників починають розширювати свій кругозір, поєднуючи класичні пляжні напрямки з більш прохолодними та просторими альтернативами, що пропонують інший темп життя.

Одночасно сам Хентшель та інші опитані виданням тревел-експерти запропонували кілька небанальних, але вартих уваги варіантів для відпочинку в Європі цього літа.

4 найкращі місця в Європі для подорожі в липні 2026 року

1. Словенія

Співзасновник Much Better Adventures Сем Брюс радить туристам переключити увагу з переповнених пляжів Західної Європи на східні регіони континенту.

"Ми бачимо, що багато наших клієнтів (мандрівники-екстремали, які зазвичай не люблять натовпу) воліють шукати місця поза межами класичних туристичних маршрутів – менш відвідувані напрямки або ті, де більше простору. Словенія – чудовий приклад цього. Майже 60% території країни вкриті лісами, тому вона неймовірно зелена", – каже він.

Особливу увагу тревел-експерт рекомендує приділити долині Соча з її незвичайною бірюзовою річкою, "яка анітрохи не поступається за красою Альпам Франції чи Австрії, але набагато менш людна", а також мальовничому озеру Блед, яке в липні є більш багатолюдним, оскільки саме воно створює найбільш впізнаваний образ країни.

Тим часом найбільше природне озеро Словенії Бохінь і місто Бовець між Юліанськими Альпами та річкою Соча в національному парку Тріглав він радить обрати для відпочинку любителям водних розваг.

2. Чорногорія

Подібно до Словенії, Чорногорія, за словами Брюса, все ще залишається абсолютно недооціненою загадкою для західних туристів.

Експерт підкреслює, що ця країна Південно-Східної Європи пропонує гостям унікальне поєднання пляжів уздовж Адріатичного узбережжя, зручних для піших прогулянок гір, яскраво-блакитних озер і красивих традиційних старих міст.

Особливо він рекомендує туристам сплав на пакрафтах (плотах, досить легких, щоб їх можна було спакувати та взяти з собою в похід) по Тарі – найглибшому каньйону Європи, через який протікає річка.

Також Брюс радить відвідати національний парк Дурмітор – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО без автомобільного руху.

"Тут знаходяться величезні, вражаючі, дикі ландшафти та фантастичні місця для сходження на гори", – зазначає він.

3. Норвегія

Тим, хто шукає прохолоднішу погоду в липні, Брюс рекомендує звернути увагу на Скандинавію.

"У Північній Європі Норвегія в середині літа – це диво. Тут нескінченне світло, довгі дні, епічні фіорди та дикий кемпінг, який є цілком природним. Наші тури на байдарках по фіордах – одні з найулюбленіших у наших клієнтів. Люди їдуть один раз і починають планувати повернення ще до того, як повернуться додому", – захоплюється він.

Тим часом, для Хентшеля Норвегія виділяється своїми фіордовими регіонами.

За його словами, липень тут "приносить довгі світлові дні та комфортну температуру", роблячи цю скандинавську країну ідеальним місцем для мандрівників, які віддають перевагу природі, активному відпочинку та вражаючим пейзажам.

4. Апулія, Італія

Хоча експерти попереджають, що на південному заході Італії в липні може бути дуже спекотно, для любителів такої погоди Апулія є гарною альтернативою переповненим туристами більш відомим місцям відпочинку.

Завдяки своїй репутації "нової Тоскани", яка закріпилася за регіоном з початку 2020-х років, кількість туристів в Апулії зростає з року в рік. Можливо, сьогодні це вже не така "прихована перлина", але регіон все ще зберігає свою сільську чарівність, розслаблену атмосферу та традиції cucina povera (селянської кухні).

"Апулія в Італії пропонує більш спокійну альтернативу основним популярним місцям відпочинку в Італії. Відома своїми білосніжними містами, Адріатичним узбережжям та винятковою місцевою кухнею, вона пропонує справжній літній відпочинок без метушні та натовпів, характерних для таких міст, як Рим чи Флоренція", – запевняє Хентшель.

Інші ідеї для літньої відпустки 2026

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристам розповіли про 13 найкращих секретних місць для відпочинку в Європі цього літа – від арктичної Норвегії до Албанської Рів'єри.

Також експерти назвали найкращі країни для жінок-туристок, які подорожують самостійно у 2026 році. Очолила рейтинг загадкова Коста-Ріка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.