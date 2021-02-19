Vodafone продовжує розширювати мапу туристичних маршрутів Village Routes. Напрямок сільських маршрутів є частиною власного соціального проєкту - Find&Follow - телеком-оператора. Відтак географію проєкту доповнили Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області. Нові маршрути з’явились також у Чернівецькій, Хмельницькій, Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Наразі на сайті проєкту туристам доступно 48 маршрутів у 18 областях України.

Окрім того, у зимовий період акцент зроблено на гірськолижні курорти України. До існуючих маршрутів додано наступні локації:

1. Львівська область, ГК «Плай»

2. Закарпатська область, ГК «Пилипець»,

3. Івано-Франківська область, ГК «Ворохта»,

5. Львівська область, ГК «Динамо-Тростян»,

6. Львівська область, ТК «Захар Беркут»,

7. Полтавська область, ГК «Сорочин Яр»,

8. Черкаська область, ГК «Водяники»,

9. Чернівецька область, ГТК «Мигово».

Кожен маршрут розрахований мінімально на 1-2 дні. На сайті є детальний опис локацій на маршрутах, контактна інформація, геолокація кожного об’єкта, поради щодо додаткових екскурсій, харчування та проживання. Це допомагає туристу швидко та легко орієнтуватись в нових умовах та приймати рішення, а також ретельно планувати подорож. При розробці турів враховувались інтереси як тих, хто лише починає досліджувати Україну, так і для досвідчених туристів, які шукають нових вражень. Адже ми пропонуємо як досить відомі місця, так і зовсім недосліджені туристами куточки сільської України.

Напрямок Village Routes створено для того, щоб запропонувати українцям малолюдні безпечні подорожі сільською місцевістю, адже у даний час потрібно якомога відповідальніше ставитись до нових правил поведінки у зв’язку з поширенням COVID-19. Окрім того, основною метою проєкту є підтримка та розвиток малого бізнесу в сільській місцевості.

Щотижня перелік маршрутів у кожній з областей доповнюється. Vodafone розширює географію туристичних локацій відповідно до розгортання 4G (LTE 900 МГц) мережі саме у сільській місцевості. Адже розвиток інформаційної інфраструктури істотно впливає на покращення туристичної привабливості регіонів.

Find& Follow

У 2015 році Vodafone запустив власний туристичний проєкт Vodafone Smart Routes. Це інноваційні пішохідні туристичні маршрути в містах України. Маршрути візуалізуються за допомогою кам'яних табличок з QR-кодами та кумедними персонажами. Таблички з QR-кодами розміщені біля культурних та історичних пам'яток, кам'яні стрілочки вказують шлях до наступної локації, таким чином складаючи цілісний унікальний маршрут. Туристичні стежки наразі є у семи містах України: Києві, Львові, Чернівцях, Полтаві, Ужгороді, Черкасах та Херсоні.

У 2020 році Vodafone змінив назву туристичного проєкту на Find & Follow та запустив новий напрямок – Village Routes – для малолюдних подорожей сільською місцевістю. Наразі сільські туристичні маршрути розроблено для Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Волинської, Житомирської, Чернівецької, Хмельницької, Київської, Вінницької, Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Сумської областей та Чорнобильської зони відчуження.

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Автор: УНІАН