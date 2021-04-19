Рейси здійснюватимуться щочетверга та щонеділі.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 27 травня запускає рейси зі Львова (Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького) до Ларнаки (Кіпр).

Про це повідомила прес-служба перевізника на своєму сайті.

Читайте такожSkyUp закриває продаж квитків на рейси з України до Європи (оновлено)

Відзначається, що рейси будуть здійснюватися щочетверга та щонеділі.

Також прес-служба повідомила, що 17 квітня авіакомпанія здійснила перший в цьому році рейс з Києва до Ларнаки.

Що цьому передувало

У березні авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила, що у квітні-травні запускає рейси з Києва, Харкова та Запоріжжя в Ларнаку.

Польоти у напрямку Запоріжжя - Ларнака - Запоріжжя почнуться з 31 травня, а у напрямку Харків - Ларнака - Харків – з 1 травня.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець