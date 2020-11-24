З 1 грудня 2020 року рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: щовівторка та щоп'ятниці.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з учорашнього дня, 23 листопада, відновила виконання рейсів з Києва до столиці Вірменії Єревану, які не здійснювалися компанією з жовтня.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожSkyUp може почати продавати квитки через сервіс єдиного електронного квитка SmartTicket вже в грудні

Відзначається, що відновлення авіасполучення стало можливим, як тільки компанія переконалася, що здійснення польотів в регіоні безпечно.

Згідно з повідомленням, з 1 грудня 2020 року рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: щовівторка та п'ятниці.

"Виліт з Києва до Єревану о 14:05. Зворотний рейс з Єревана до Києва відправляється о 19:50", - сказано в повідомленні.

SkyUp

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

МАУ і рейси в Єреван

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) повідомила про відновлення рейсів до Єревану (Вірменія) з 4 грудня 2020 року.

27 вересня почалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець