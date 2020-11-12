З нововведень - умови перевезення ручної поклажі тепер повністю регулюються авіакомпаніями.

Державіаслужба оголосила про вступ в силу оновлених правил перевезень пасажирів і багажу повітряним транспортом.

Читайте такожМАУ запускає рейс з Києва до лондонського аеропорту "Хітроу"Зміни почали діяти з 3 листопада 2020 року, коли їх опублікували в Офіційному віснику України №86. Вони зафіксовані в наказі регулятора №1126 від 14 серпня 2020 року.

Як повідомляє avianews.com, в основному вони спрямовані на розширення прав авіакомпаній, проте в деяких випадках можуть допомогти і пасажирам.

Реєстрація та посадка на рейс

Для авіакомпаній зняли обмеження на встановлення часу закінчення реєстрації та посадки. Тепер ця процедура повністю регулюється їхніми внутрішніми правилами. Раніше реєстрацію можна було закрити за 45 хвилин до вильоту, посадку - за 15 хвилин до вильоту.

При реєстрації на рейс можна використовувати документи в електронному вигляді. Таким чином, в законодавстві тепер дозволено використання програми "Дія".

Ручна поклажа

Авіакомпанії звільнили від необхідності прикріплювати бирку "в кабіну", "ручна поклажа", "Approved Cabin Baggage", яка розміщувалася на предметах, що перевозяться в салоні літака.

З правил прибрали обов'язкову для авіакомпаній вимогу перевозити безкоштовно в салоні літака жіночі або чоловічі сумки, папку для паперів, верхній одяг, жакет, парасольку або тростину, друковані видання для читання в польоті.

Умови перевезення ручної поклажі тепер повністю регулюються авіакомпаніями. Виняток зробили для дитячого харчування, дитячої дорожньої люльки для немовлят до 1 року, дитячої коляски, милиць, інвалідного візка, які як і раніше є в списку дозволених до перевезення понад норму.

Перевезення тварин

Державіаслужба прибрала обмеження, згідно з яким в салоні літака могли перевозитися невеликі тварини вагою до 8 кг з урахуванням переноски. Тепер дозволену вагу регулює авіакомпанія. За фактом даний пункт легалізує поточний стан речей, коли низка авіакомпаній допускають в салон більш важких вихованців. Наприклад, МАУ і SkyUp дідняли дозволену вагу тварин з 8 до 10 кг в 2020 році.

Безкоштовне перебронювання при втраті стикування

Попередня версія правил передбачала можливість безкоштовного перебронювання квитка при зриві стикування, навіть якщо перевезення оформлене різними бронюваннями.

Тепер цей пункт виключено з правил. Однак де-факто більшість авіакомпаній забезпечували гарантію стикування тільки при оформленні перевезення єдиним квитком.

Скасування рейсу

Державіаслужба прирівняла затримку рейсу більш ніж на 48 годин до його скасування.

При цьому тепер скасуванням не вважається зміна аеродрому вильоту або прильоту в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Рейс також вважається виконаним у разі передачі його виконання іншому авіаперевізнику, який забезпечує перевезення всіх пасажирів переданого рейсу спеціально організованим рейсом.

Ліміт компенсації

Державіаслужба підняла ліміт компенсації при затримці рейсу з 4694 до 5346 спеціальних прав запозичень (близько $7,6 тис.). У разі втрати або пошкодження багажу цей ліміт збільшено з 1131 до 1288 спеціальних прав запозичень (близько $1,8 тис.).

Однак для пасажирів отримати максимальну компенсацію практично нереально. Для цього необхідно пред'явити документальні підтвердження зазнаних втрат.

Наприклад, якщо з багажу пропав ноутбук, або техніка була пошкоджена, необхідно пред'явити чек на покупку. При цьому авіаперевізник може виплатити компенсацію з урахуванням амортизації.

Деякі українські авіакомпанії можуть виплачувати компенсації з розрахунку $20 за 1 кг багажу незалежно від вартості речей.

Використання посередників

Новими правилами Державіаслужба ускладнила роботу посередників, які допомагають пасажирам в отриманні компенсацій від авіакомпаній.

Тепер на запит уповноваженого органу з питань цивільної авіації такі посередники повинні пред'являти оригінал документів, які підтверджують повноваження, в тому числі копію посвідчення особи пасажира.

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Автор: УНІАН