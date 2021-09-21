Кожен третій українець за останні два роки подорожував своєю державою як турист.
Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг", опублікованого на її сайті.
32% опитаних зазначили, що за останні два роки подорожували Україною з метою туризму. 68% – не мали такого досвіду.
Найбільше подорожували Україною мешканці Києва та молодь: відносно більше тих, хто подорожував, серед мешканців Києва, молодих респондентів, більш заможних та тих, то має та часто водить авто. Найпопулярнішими напрямами для подорожей є Карпати (55%) та морські курорти Півдня (48%). До природних пам’яток подорожували 37%, цікавих міст України – 26%, місць історичних подій, битв – 17%.
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Також опитування показало, що більшість власників авто (77%) готові користуватися платними автомагістралями, якщо вони будуть якісніші, безпечніші та матимуть обмеження швидкості 130 км/год.
Було опитано населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.
Терміни проведення: 10-13 вересня 2021 року.
Нагадаємо, як писав УНІАН, влітку 2021 року українці подорожували активніше, ніж до пандемії, навіть попри те, що наразі відкрились далеко не всі популярні маршрути.