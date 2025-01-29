Кілька компаній уже відновили авіасполучення з Сирією - це відкриває нові можливості для туристів.

Turkish Airlines запустила рейси зі Стамбула до сирійської столиці Дамаска тричі на тиждень із 23 січня. Також очікується, що Royal Jordanian відновить рейси наприкінці місяця. Крім того, Qatar Airways почала літати в Дамаск, незважаючи на напружену атмосферу, що зберігається після повалення колишнього президента Башара Асада і його жорстокого репресивного режиму сирійськими повстанцями, пише Express.

Водночас Міністерство закордонних справ Великої Британії рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Сирії через нестабільну ситуацію з безпекою. Однак засновник туристичної компанії Untamed Borders Джеймс Віллкокс заявляє, що з нетерпінням чекає можливості відновити тури в країну, коли ситуація покращиться.

Ця країна, за його словами, пропонує широкий спектр унікальних пам'яток для відвідувачів. Зокрема, Syria Scope Travel зазначає, що в Сирії можна знайти і природну красу - від узбережжя Середземного моря до великих пустельних ландшафтів і зелених гір; і бюджетні розваги - розкішні готелі, екскурсії за розумними цінами; свята й фестивалі, включно з міжнародною виставкою в Дамаску та музичним фестивалем у Пальмірі. І багато іншого.

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Раніше УНІАН повідомляв, що США пом'якшили санкції проти Сирії після вигнання Асада. Зокрема Вашингтон тимчасово скасував обмеження на деякі фінансові операції з державними установами Сирії. Однак є нюанс.

Крім того, Сирія заборонила ввезення товарів з Ірану, Росії та Ізраїлю. "Цей крок посилює напруженість у регіоні, особливо між Сирією та цими країнами, а також впливає на міжнародну торгівлю", - пише Turkiye Today.

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