Сирійці, які жили всі ці роки у Туреччині, були раді своєму поверненню до рідної країни.

Між Туреччиною та Сирією відновилося комерційне авіасполучення після 13 років перерви. В четвер, 23 січня, зі Стамбула до Дамаска вирушив рейс Turkish Airlines. Про це повідомили турецькі ЗМІ, передає Associated Press.

Журналісти показали, як сирійські сім'ї, які були загорнуті у національний прапор, співали та раділи, готуючись до посадки на рейс TK0846 до Дамаска. Вже у літаку пасажири продовжили святкувати, співаючи гімн повстання "Тримай голову високо, ти - вільний сирієць". Один із чоловіків не стримався та заплакав в очікуванні зльоту.

"Я скучив за Сирією і радий, що лечу назад", - зазначив Фуад Абдулхалід, який прожив у Туреччині 12 років.

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Водночас інший пасажир Наїль Беязид розповів, що сподівається відвідати свій дім вперше після евакуації з Сирії.

"Ми дуже раді, що (Сирія) була звільнена, і ситуація дуже хороша. У нас був будинок, фабрика. У нас також були машини, яких зараз немає. Ми збираємося повернутися, щоб подивитися", - додав чоловік.

У виданні нагадали, що на початку січня у Дамаску приземлився перший міжнародний комерційний рейс Королівських йорданських авіаліній після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Також Туреччина пообіцяла Сирії допомогти відновити економіку країни та покращити становище у її енергетичному секторі.

Водночас генеральний директор "Турецьких авіаліній" Білал Ексі заявив, що його авіакомпанія буде літати тричі на тиждень між Стамбулом і Дамаском.

Ситуація в Сирії - останні новини

Раніше сирійські ЗМІ повідомили, що Сирія вигнала росіян з головного порту країни в Тартусі. Генеральна адміністрація порту Тартус скасувала угоду, яка була укладена у 2019 році, і поставила російській компанії вимогу покинути порт негайно.

Також повідомлялось, що новий уряд Сирії повністю заборонив імпорт товарів з Росії. Крім того, наразі заборонено ввозити товари з Ірану та Ізраїлю.

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