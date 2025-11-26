Комплекс знову відкриється для публіки в День незалежності Угорщини, 15 березня.

Цитадель - пам'ятник, що височіє над столицею Угорщини Будапештом на горі Геллерт, відкриється наступного року після масштабної реставрації. Про це пише Time Out.

Зазначається, що це одна з найдовговічніших пам'яток міста, символ свободи. Мета проєкту - перетворити колишню військову споруду на абсолютно нову пам'ятку, яка відображатиме її історію.

Одним із найцікавіших нововведень стане пішохідний міст, повністю побудований зі скла - рідкість у Європі. У просторій ронделле також розміститься масштабна наскрізна виставка "Бастіон Свободи", де відвідувачі зможуть дізнатися про боротьбу Угорщини за свою свободу протягом усієї історії.

Відео дня

Важливо, що внутрішнє подвір'я буде прикрашено фонтаном і вічним вогнем, а на прилеглих територіях буде вдвічі більше зелені, ніж раніше. Тут також з'являться нове кафе і сувенірний магазин, а також громадські зони. Мета проєкту - створити свого роду міську оазу на вершині гори Геллерт. Панорамні види на місто звідси давно стали улюбленим місцем для весільних фотографій.

Що таке Цитадель

Цікаво, що Цитадель спочатку була фортецею, побудованою австрійцями після Угорського повстання 1848 року, але відтоді стала символом багатовікової боротьби нації за суверенітет. З 1899 року вона перебувала під контролем Будапешта, за винятком періоду, коли її зайняли радянські війська під час Угорської революції 1956 року. Очевидно, що це місце має серйозне історичне значення.

Реставрація всього комплексу Цитаделі, який перейшов під юрисдикцію держави 2014 року, почалася восени 2020 року. Під час робіт було виявлено кельтські, римські та турецькі артефакти, а стіни довелося зміцнювати. Дизайнери максимально використовували оригінальний камінь і технології епохи Габсбургів, а також інтегрували сучасні матеріали для надання нового вигляду. Будівля знову відкриється для публіки в День незалежності Угорщини, 15 березня.

Новини туризму

Італійська влада вирішила провести масштабну реконструкцію 2000-річного римського амфітеатру у Вероні, щоб зробити його повністю доступним для людей з обмеженими можливостями - саме там планують провести церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Однак плани з оновлення стародавньої арени, яка за віком старша за знаменитий римський Колізей, також зіштовхнулися з критикою.

Вас також можуть зацікавити новини: