Премʼєр-міністр Угорщини вважає, що переговори між Україною та Росією знаходяться в глухому куті.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є на порядку денному. Про це він сказав в інтервʼю ATV.

"Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше", - запевнив політик.

За його словами, перемовини між Україною та РФ у глухому куті, адже Росія хоче захопити всю Донецьку область перед можливим укладенням мирної угоди.

Орбан додав, що бачив документи "Стамбульських домовленостей" 2022 року. Він наголосив, що ці переговори були близькі до успіху, проте угоду "зірвали англосакси".

Саміт Трампа і Путіна у Будапешті - що відомо

Раніше ЗМІ писали, що Путін знайшов цапа відбувайла після зриву Будапештського саміту. Ним виявився міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який опинився в немилості в Кремля, адже саме його вважають винуватцем дипломатичної невдачі.

Водночас прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Трампа і Путіна зараз не потрібна. Він наголосив, що наразі є необхідність дуже кропіткої роботи над деталями проблеми врегулювання.

