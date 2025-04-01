Розробляється новий план управління природним об'єктом, щоб врятувати легендарні дерева.

Легендарні дерева Dark Hedges у Північній Ірландії, які були показані в популярному серіалі від HBO "Гра престолів", починають помирати. Про це повідомляє газета The Independent.

Уточнюється, що Фонд спадщини Козуей-Кост і Гленс (CCGHT) на тлі зростаючого занепокоєння щодо збереження об'єкта розробив комплексний план із порятунку дерев.

Екосистема була дуже пошкоджена через нещодавні шторми, що обрушилися на континент. З листопада 2023 року загинули щонайменше 13 дерев. За даними видання, фонд CCGHT планує вивчити, як використовувати популярність цього місця для стійкої соціально-економічної вигоди. Робота почнеться з розробки нового плану управління природним об'єктом. За словами гендиректора CCGHT Грема Томпсона, для Dark Hedges настала "нова ера".

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"Dark Hedges - це місцева перлина, що захоплює дух. Зі зрозумілих причин алея привертає дуже велику кількість відвідувачів, включно з шанувальниками телесеріалу "Гра престолів". Але популярність цього місця, а також тендітна екосистема потребуватимуть продуманого підходу для захисту природної краси дерев, яким скоро виповниться 250 років з моменту посадки", - пояснив він.

Томпсон додав, що фонд продовжить працювати з партнерами над новим генеральним планом, щоб гарантувати, що об'єкт управлятиметься найкращим із можливих способів.

"Давайте всі разом попрацюємо, щоб це особливе місце залишалося таким якомога довше", - підсумував він.

Попередні роботи на ділянці включали пересаджування рослин, встановлення інформаційних покажчиків і догляд за деревами із залученням фахівця. Очікується, що діти з місцевих шкіл посадять молоді саджанці, які було вирощено з насіння Dark Hedges.

Смертоносний шторм Іша в Ірландії

Як писав УНІАН, 2024 року на Ірландію обрушився смертоносний шторм Іша, через який у країні було скасовано сотні рейсів. Через стихію, що розбушувалася, загинула одна людина.

Тоді 235 тисяч споживачів залишилися без електрики, а безліч доріг стали непрохідними.

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