Нашестя медуз не закінчується, узбережжя та пляж на Федотовій косі буквально вкриті морськими мешканцями.

У Кирилівці знов поскаржилися на медуз. На цей раз нашестя морських мешканців було помічено на Федотовій косі. Одна з відпочивальниць розповіла, що під час купання у морі вона "додала адреналіну", бо побачила "відерних" медуз.

Побачене жінка зняла на відео та опублікувала ролик на YouTube.

Відпочивальниця розповіла, що вранці 12 серпня вона вирішила покупатися у морі, проте враження від запливу її не дуже порадували. Понад берегом було дуже багато медуз. Дивує не тільки кількість морських мешканців, а ще їх розмір.

За словами жінки, вона бачила медуз, які могли б уміститися у відра. Морські мешканці були настільки великими, що відпочивальниця навіть назвала їх "відерними".

Читайте такожМедузи, високі ціни та "хамський" сервіс: як "вмирають" українські курорти Азовського моряТак, медузи продовжують "атакувати" пляжі Азовського моря, проте відпочивальників це не зупиняє. Як можна побачити на відео, люди усе одно купаються у морі, проте побоюються морських мешканців. Тому більшість туристів плавають у воді на матрацах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на пляжах Кирилівки були помічені справжні кладовища медуз. Спеціальні сітки, які повинні стримувати морських мешканців, працюють дуже погано.

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Автор: Поліна Кузенко