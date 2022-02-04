Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду до країни для громадян України, запровадивши вимогу обов'язкової наявності негативного результату тесту на коронавірус по прибуттю.
Про це повідомляє Консульський підрозділ Посольства України у Франції на своїй сторінці у Facebook.
Як йдеться в повідомленні, оскільки Україна перебуває в класифікаторі країн по захворюваності на COVID-19 у помаранчевій групі, починаючи з 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту.
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При цьому сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців (визнаються лише схвалені в ЄС вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson). У іншому разі потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.
Як і раніше, у разі відсутності підвердження про вакцинацію необхідно надати документальні підтвердження нагальної мети поїздки до Франції (туризм до цієї категорії не відноситься), негативний результат антигенного чи ПЛР-тесту та дотримуватися 7-денної самоізоляція.
Як раніше повідомляв УНІАН, Португалія навпаки незабаром скасує вимогу до вакцинованих мандрівників пред'являти негативний результат тесту на коронавірус по прибуттю в країну.