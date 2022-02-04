Ця вимога поширюється також на вакцинованих українців.

Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду до країни для громадян України, запровадивши вимогу обов'язкової наявності негативного результату тесту на коронавірус по прибуттю.

Про це повідомляє Консульський підрозділ Посольства України у Франції на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться в повідомленні, оскільки Україна перебуває в класифікаторі країн по захворюваності на COVID-19 у помаранчевій групі, починаючи з 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту.

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При цьому сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців (визнаються лише схвалені в ЄС вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson). У іншому разі потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

Як і раніше, у разі відсутності підвердження про вакцинацію необхідно надати документальні підтвердження нагальної мети поїздки до Франції (туризм до цієї категорії не відноситься), негативний результат антигенного чи ПЛР-тесту та дотримуватися 7-денної самоізоляція.

Як раніше повідомляв УНІАН, Португалія навпаки незабаром скасує вимогу до вакцинованих мандрівників пред'являти негативний результат тесту на коронавірус по прибуттю в країну.