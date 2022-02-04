Поки не повідомляється, коли рішення набуде чинності, проте діючі зараз правила були зпроваджені до 9 лютого 2022 року.

Португалія незабаром скасує вимогу до вакцинованих мандрівників пред'являти негативний результат тесту на коронавірус по прибуттю в країну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду Португалії.

Зокрема, в заяві уряду говориться, що негативні тести більше не потрібні для "тих, хто пред'являє цифровий covid-сертифікат ЄС в будь-якій з його форм або інший визнаний доказ вакцинації".

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При цьому поки не повідомляється, коли рішення набуде чинності, проте діючі наразі правила були запроваджені до 9 лютого 2022 року.

Поки неясно, чи торкнеться це послаблення туристів з України, проте той факт, що Португалія визнає українські ковідні сертифікати, вселяє певну надію.

Нагадаємо, на початку січня Португалія послабила деякі COVID-обмеження, в тому числі, дозволивши учням повернутися в школи і відкривши нічні клуби, але зберегла вимогу негативного тесту для всіх пасажирів, що в'їжджають в країну.

Португалія є однією з найбільш вакцинованих країн у світі: майже 90% її жителів повністю щеплені, й, хоча рівень захворюваності в країні все ще близький до рекордних рівнів, госпіталізація і смертність значно нижчі пікових значень річної давності.

Правила в'їзду до Португалії для українців:

Станом на початок лютого 2022 року, українці можуть потрапити до Португалії за наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус або швидкого тесту на антиген.

Несуттєві поїздки до Португалії, в тому числі туристичні, мають право здійснювати тільки повністю вакциновані українці. При цьому у Португалії визнають лише чотири схвалені ЄС вакцини: Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Janssen.

Також всім в'їжджаючим необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в Євросоюзі хочуть продовжити застосування COVID-сертифікатів до середини 2023 року.