Туристам дозволено відвідувати Грецію, якщо вони щеплені або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19.

Греція офіційно відкрила туристичний сезон, оголосивши про багатомільйонну рекламну кампанію, спрямовану на порятунок найважливішого економічного сектору.

Читайте такожГреція зніме обмеження на в'їзд для вакцинованих від COVID-19"Ми відкриваємо нашу туристичну індустрію для світу", - сказав міністр туризму Харіс Теохаріс на пресконференції просто неба, що відбулася на тлі храму Посейдона на мисі Суніо біля Афін, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Туристам дозволено відвідувати Грецію, якщо вони щеплені або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19.

Проте, наразі грецькі офіційні джерела не дають конкретнішої інформації про те, чи поширюватиметься відкриття на громадян України. Рішення уряду, яке має уточнити це, очікується ближчим часом, уточнив у розмові з "Європейською правдою" один з грецьких дипломатів.

Відомо, що для в’їзду в Грецію турист за день до мандрівки повинен заповнити так звану PLF-форму. Це правило застосовується ще з минулого літа. Правила будуть застосовуватися до запровадження так званого паспорта вакцинації. Туристів вибірково перевірятимуть у грецьких аеропортах. Для подорожуючих із позитивним тестом передбачені карантинні готелі.

Туристичний сектор, який складає приблизно п’яту частину ВВП Греції, через пандемію коронавірусу зазнав найбільших збитків за останній рік, коли доходи зменшились до 4 млрд євро, менше чверті з 18 млрд, досягнутих у 2019 році.

Мандрівники, які повертаються до Німеччини та Британії, все ще повинні йти карантин, тобто кількість відвідувачів Греції з двох ключових ринків на даний момент, ймовірно, буде обмежена. Але Теохаріс висловив оптимістичне сподівання, що Британія незабаром внесе Грецію до свого "зеленого списку".

З початком туристичного сезону Греція скасувала також більшість протиепідемічних обмежень. Зокрема з сьогоднішнього дня перестає діяти заборона на поїздки між регіонами, а також до островів. Також буде скасовано правило, яке передбачає, що всі громадяни повинні надіслати SMS, щоб їм було дозволено виходити з дому з будь-якої причини. Окрім цього, скорочено комендантську годину.

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Автор: Ірина Погоріла