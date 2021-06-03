Окрім ПЛР-тесту в'їзд дозволять тим, хто вакцинувався від коронавірусу.

Хорватія пом'якшила умови в'їзду до країни, дозволивши надавати на кордоні негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич на сторінці в Twitter.

Він нагадав, що раніше Хорватія вимагала ПЛР-тест на коронавірус, який був зроблений за 48 годин.

"Тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування", - заявив Кирилич.

Відпочинок у Хорватії

У квітні Хорватія дозволила в'їзд іноземцям з туристичною метою при виконанні низки умов.

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28 травня в країні послабили карантин, дозволивши ресторанам і кафе приймати гостей всередині приміщень, а також здійснювати продаж алкоголю вночі.

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Автор: Олександр Топчій