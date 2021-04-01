З 1 квітня до Хорватії пускатимуть іноземних туристів, які зможуть виконати одну з необхідних умов: довести що вакцинувалися, перехворіли, або мають негативний тест на коронавірус.

Хорватія продовжила обмеження на перетин кордону до 15 квітня, однак дозволила в'їзд іноземцям з туристичною метою при виконанні низки умов.

Про це йдеться в повідомленні посольства України у Хорватії.

Зокрема, на територію Хорватії можуть в'їхати особи "які подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату у повному обсязі на запланований період перебування готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії".

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В’їзд Хорватію буде дозволено за наявності підтвердження підстави в’їзду та одного з таких документів:

документ, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

документ, який підтверджує негативний результат експрес-тесту на антиген SARS-CoV-2, який визначають спільно країни ЄС, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону. За умови перебування в Хорватії понад 10 днів, тест необхідно повторити на території Хорватії до 10-го дня від дати видачі попереднього тесту;

документ, який підтверджує вакцинацію особи від COVID-19, яка була щеплена другою дозою вакцини не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію. Якщо вакцина передбачає одну дозу, то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію;

документ, який містить інформацію про позитивний ПЛР-тест чи експрес-тест на антиген, який підтверджує, що особа одужала від вірусу SARS-CoV-2 протягом 180 днів, документ має бути отриманий не раніше 11 днів до моменту в’їзду в Хорватію, або підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19;

в’їзд в Хорватію може бути дозволений за умови перебування на самоізоляції 10 днів або здачі тестів на території Хорватії за свій кошт та за негативного результату – вихід із самоізоляції.

При цьому, діти до 7 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тесту на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19.

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Автор: Олександр Топчій