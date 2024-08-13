Цього літа Іспанію охопила катастрофічна посуха.

У деяких частинах Іспанії заборонили наповнювати водою плавальні басейни через сильну посуху, що мучить країну з початку року. І все це на тлі надзвичайно високих літніх температур, що часом перевищують 40ºC.

Як пише Metro, через зміни клімату в усій Південній Європі посилюється спека, внаслідок чого, зокрема, іспанська провінція Кастельон переживає найсильнішу посуху за всю історію спостережень. До числа найбільш постраждалих міст входять Торас, Ель-Торо і Барракас, де в деяких районах дощів не було понад вісім місяців.

Рівень води у водосховищах впав на чверть, що призвело до обмеження споживання води жителями, гостями, сільським господарством і промисловістю.

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Мери всіх трьох муніципалітетів опублікували минулої п'ятниці спільну заяву, в якій закликали жителів "використовувати воду відповідально".

Крім заборони на наповнення басейнів, людей закликають не мити автомобілі та не поливати сади.

Водночас чиновники закликали туристів, які відпочивають в Іспанії, відповідально використовувати воду, поки ситуація не покращиться.

Як раніше повідомляв УНІАН, Іспанія – не єдина країна Європи, яка страждає цього року через сильну посуху. Також подібні проблеми відчувають Греція, Італія та інші популярні південні країни, чий туристичний сезон опинився під загрозою через брак прісної води.

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